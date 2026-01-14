Prokuratura za unieważnieniem SCT którego nie chcą mieszkańcy Krakowa!

͡

°

͜

ʖ

͡

°

Pokaż całość

To musi być albo błąd matriksa... albo prokuratura nie ma żadnych instrumentów prawnych, żeby wrabiać bezbronnych za pomocą SCT w cokolwiek i generować sobie statsy, więc na co komu takie coś? Po co to komu?! (Jak tam odpowiedzialność krętaczy prokuratorskich majtaczących ws. Sebusia albo komedianta głównego? Odpowiedzialność urosła? zmalaua? Ilu w tym czasie wrobiali w