Przez cztery dni nikt nie zajrzał pod opatrunek. Musieli amputować nogę
69-letni pan Dariusz z Warszawy rehabilitował kręgosłup w sanatorium w Busku-Zdroju. Po kilku dniach zabiegów, z bąblami na nodze trafił do szpitala. Mimo dwóch tygodni leczenia na nodze pojawiły się duże [...]Bobito
Komentarze (48)
najlepsze
Z czymś takim konował chłopu każe na własną rękę do Warszawy wracać bo karetka mu nie przyszługuje. JPRDL tu się nic nie zmieni póki nie zaczną ich wsadzać do pudła.
@ENDRIU444:
W szpitalu też mogą nie zmienić.
Ja będę miał narkozę w szpitalu i zastanawiam się czy coś spierdzielą podczas zabiegu np.pomylą tlen z azotem albo dadzą za słabą narkozę i wszystko będę czuł.Jak czytam co się działo z tym facetem w karetce i inne sprawy to się nóż otwiera w
6 lat studiów, staz i specjalizacja, zarobki po 100 tys, a debil stron nie rozróżnia.
https://www.reddit.com/r/Polska/comments/1onkmls/odszkodowanie_od_lekarza_za_potworny_b%C5%82%C4%85d_lekarski/
To jest taki absurd, że lekarzom właściwie w niczym nie można ufać. Pacjent płaci kilkaset złotych za 10 minut wizyty i nie ma pewności, czy to co powiedział lekarz ma sens, bo może mu się spieszyło i po prostu wszystkim mówił, że wszystko jest w porządku.
Ewentualnie jest tak niekompetentny, że właśnie nawet stron
2 lekarzy odesłało mnie z kwitkiem, wyśmiewając mnie lub obrażając że sobie coś wymyśliłem, bo badnaia ok.
1 lekarz specjalista (płatny) powiedział że nic mi nie jest i przepisał mi suplementy xD
Dopiero 4 lekarz wziął sprawę na serio i posłał mnie na diagnostykę obrazową (a nie zwykłe USG), i wykryto to co ja - laik -
Nie może być tak, że ludzie, którzy dostają pensje z Naszych podatków mają Nas w D*PIE i nie wykonują swoich podstawowych obowiązków!!!
@zychtomasz: Już tak jest
W takim razie nie należy korzystać ze szpitali. Może warto jakiś projekt obywatelski przygotować, który nakaże szpitalom umieszczać ogromne ostrzeżenie, że Twoja ciotka pojechała do szpitala względnie zdrowa a wróciła z totalną demencją. Ludzie dwa razy by się zastanowili przed skorzystaniem z usług szpitala.