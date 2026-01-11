Umowa Mercosur UE Brazylijczyk Ujawnia dlaczego Polskie Rolnictwo UPADNIE
Wszyscy mówią o kurczakach i jakości jedzenia, ale nikt nie mówi o prawdziwym zagrożeniu. Jako Brazylijczyk, który widział to na własne oczy, wyjaśniam, dlaczego Umowa Mercosur-UE to wyrok śmierci na polskie rolnictwo i gigantyczna pułapka ekonomiczna. W tym filmie obalam mity i przedstawiam...rados2
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 84
- Odpowiedz
Komentarze (84)
najlepsze
@tenji: Wtedy też działali na korzyść wielkich korporacji, tylko że wtedy ta korporacja nazywała się "zjednoczona partia robotnicza".
Wielcy latyfundyści, korporacje ponadnarodowe ;-) są tam producentami żywności.
@Saeglopur: Frazes. Nie zmienimy klimatu, rodzaju gleby, ani obszaru. Dlatego, aby to nadrabiać, stosuje się cła. A z nich właśnie zrezygnowaliśmy.
@kanis-sapiens: Już nie bardzo mają jak produkować tak sprawnie przez wojnę, więc musieli szybko się przenieść gdzieś indziej. Argentyna to idealny kraj. Kto zaatakuje Argentynę?
乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ
@koszerny_wieprz: I bardzo dobrze, bo na rynku żywności rolniczej jest stała nadprodukcja nawet przy nieurodzajnej pogodzie. Nie da się produkować coraz więcej przy coraz mniejszej ilości ludności. W Polsce jest coraz więcej otyłych i już nie ma komu jeść tego, co rolnicy produkują, a domagają się jeszcze rozwoju swoich gospodarstw.
Psy szczekają, karawana jedzie dalej
Wykopki? Taaaaaak, to zdecydowanie materiał warty głównej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Chris_Karczynski: O własność i spółki nieosobowe. A to znacznie gorsza mieszanka niż jacyś Niemcy, czy Polacy.
to niech nasze rolniki nie biora kasy z tej zlej łuni i po sprawie
https://www.nationalgeographic.com/history/article/wartime-diet-britain-world-war-jack-drummond
https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/home-front-1939-1945-part-two/
https://historia.rp.pl/historia/art8474811-wojna-nawodna