Taksówka pełna trucizny. Służby przechwyciły płynną nikotynę wartą ponad milion złotych
Ponad 320 litrów płynnej nikotyny o wartości przekraczającej 1,1 miliona złotych przechwycili strażnicy graniczni z Medyki. Towar próbował wywieźć na Ukrainę 21-letni obywatel tego kraju, który został zatrzymany i usłyszał zarzuty paserstwa celnego.sawes1
Tytuł: Ukrainiec przemycał towar o wartości ponad miliona złotych.
Opis: Jedni walczą, inni przemycają, pomagamy im wszystkim.
Nie wiem o co chodzi? ¯\(ツ)/¯