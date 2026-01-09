Wojskowy prokurator ściga wynalazców z Poznania. Tak niszczy się polskie innowac
Miał być wynalazek, który zrewolucjonizuje przetwarzanie odpadów. Patent jest, ale wynalazek skończył na złomie...Danyo
Komentarze (20)
najlepsze
No to ja miałem działający reaktor na antymaterię ale już mi się znudził i wywaliłem ( ͡º ͜ʖ͡º)
Naobiecuj inwestorom cudów na kiju a jak ktoś będzie chciał te cuda zobaczyć na własne oczy, to się obraź XD
Zbychu, mam plan - publiczne pieniądze czyli NICZYJE!
Peferze, funduszu złoty, dajcie proszę 2 miljony złotych na super wynalazek odmieniający świat
Ok, w porządku, pokażcie jak działa
COOOOOOOO?
Zarzuty
Obrona
Była substancja w pojemnikach czy nie było?
Btw - skoro mają PATENT, to nie ma tu tajemnicy technologicznej. Do uzyskania ochrony patentowej trzeba technologie ujawnić.
@graf_zero: czy odniosłem się do tego?
Najpierw konfiskata, potem przepadek mienia a na końcu u chińczyka takie same robio.