Dlaczego pociąg ma 3 światła? Tajemnice sygnałów PKP.
Czy wiesz, co oznacza czerwone światło na czole lokomotywy lub dlaczego pociągi tworzą świetlny trójkąt? Poznaj znaczenie sygnałów PC1, PC2 i PC6. Dowiedz się, jak oświetlenie dba o nasze bezpieczeństwo na torach i czym są słynne kolejowe wiadra.mirekwirek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
Poza tym odpalajac odpowiednia kombinacje reflektorow mamy informacje czy lokomotywa jest np na pracy manewrowej czy moze cisnie "pod prad" lewym torem
A, no i dzieki gornemu swiatlu widac czy wszystko z okablowaniem przed pociagiem jest w porzadku
czyli jak widzę dwa światła, to jedzie samochód torami, a jak trzy to pędzi lokomotywa autostradą
@zibigk: jakie dej dej dej?
@Ciasto_z_Truskawkami: Akurat tu nie trzeba dodawać, bo pojawia się ta informacja na początku filmu :)
@Ciasto_z_Truskawkami: Chyba właśnie zejdzie na zawał w takim przypadku ;)
nie, dziękuję