Koniec Facebooka i Instagrama dla nieletnich. Turcja szykuje rewolucyjne zmiany
Turcja planuje wprowadzić zakaz korzystania z platform społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia. Projekt ustawy, który ma zostać przedstawiony parlamentowi jeszcze w tym miesiącu, przewiduje również obowiązek skutecznego filtrowania treści przez firmy technologiczne.Samwoj
Komentarze (26)
najlepsze
@Janusz_Rekina: ufff, całe szczęście, że wykopu nie zablokują ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dla największych to jak dniówka chorobowego.
Właśnie, gdyby 49,5 mln dolarów dziennie. To było by coś!