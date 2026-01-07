Odpowiedź firmy AbCar na wczorajszą aferę
TL:DR - kiedyś spałem w przyczepie z kijem baseballowym i nie dałem się mafi - pan Wojtek nie mówi całej prawdy ale nie powiem czego - Nie zamierzam się tłumaczyć, będziemy się napier**lać Także tegoATAT-2
Komentarze (77)
@krebul: Ty przy zakupie pojazdu podpisujesz lojalkę ze sprzedawcą? Nowe, nie znałem.
Masz na myśli to porozumienie, które spisali?
Ta odpowiedź wydaje się mega wymuszona sytuacją. Coś musieli nagrać, to nagrali, ale jak słucham tego co on p------i to sam nie wiem czy on grozi temu typowi czy o
Zasypiał z nadzieją, że obudzi się +30k eur na koncie a budzi się i słyszy o n-----------e xD
Argumenty widzę też przemilczane.. jakie to typowe. może nie dotarło w ogóle aby zobaczyć swoje totalnie absurdalne i odklejone podejście? Niektórzy ludzie nie są w stanie. Ale ciężko przejść obojętnie obok takiego czegoś.
Idź do kolegów, rodziny, czy