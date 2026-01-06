"Fałszywe dokumenty i miliony na kontach. Ośmiu Ukraińców przed sądem"
"Ośmiu obywateli Ukrainy stanie przed sądem za pranie pieniędzy i udział w grupie przestępczej fałszującej dokumenty."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
"Ośmiu obywateli Ukrainy stanie przed sądem za pranie pieniędzy i udział w grupie przestępczej fałszującej dokumenty."paramedix
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (49)
najlepsze
1. Ukrainka, która wysłała b---ę pocztą - wypuszczona
2. Ukrainiec z 46 fałszywymi paszportami - wypuszczony
3. Ukraińcy biegający z banderowskimi flagami po stadionie - cisza
4. Ukraińcy odpowiedzialni za fałszerstwa i pranie brudnych pieniędzy - wyroki w zawiasach.
I dla kontrastu
@sawes1: *pranie pieniędzy
Nie zapomnij o internetowych mediach, które przekonują publicznie, że symbole banderyzmu to walka Ukraińców o wolność od Ruskich, to metafizyka i nie wolno tobie, Polaku, kojarzyć tego ze związanymi z tym zbrodniami na narodzie polskim bo tak nie wypada i to w ogóle nie tak działa.
#tolkien ¯\(ツ)/¯
XD
@the_red: a ty co byś proponował przy takiej skali przestępstwa?
@lshxhx-uegdbhxh: pani ze sklepiku szkolnego na ciebie nakrzyczała?