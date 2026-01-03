Hity

tygodnia

Patostreamer Patryk Z (pajalock) odpala petarde na przyłączu gazowym bloku.
4388
olgazprojektu chce zniszczyć mi opinię i karierę, bo zażartowałem o psach
2834
Audyt vs Karyna - Nie minęła doba, a pani prezes już uruchomiła swoich prawników
2710
Najlepsza tenisistka świata przegrała z mężczyzną który jest 671 w rankingu ATP
2385
Banan z Mercedesa na A4 niepoczytalny
2211

