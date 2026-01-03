W sylwestrową noc ludzie w Berlinie bali się wychodzić na ulicę
W sylwestrową noc policjanci w Berlinie byli wciągani w zasadzki i celowo ostrzeliwani fajerwerkami - poinformował rzecznik związku zawodowego berlińskiej policji Benjamin Jendro. W niemieckiej stolicy po nocy pełnej chaosu zatrzymano ponad 400 osób, około 30 funkcjonariuszy doznało obrażeń.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
Zamiast jebnąć śmiechem mogłem zrobić screena.
https://www.onet.pl/informacje/deutsche-welle/niemcy-mlodzi-muzulmanie-sprzataja-po-sylwestrze-tlo-jest-polityczne/lml2jm8,0666d3f1
Każdy bez wyjątku. I wtedy wyobraźcie sobie, czy taki cwaniaczek ciemnododatni miałby odwagę tak się zachowywać, gdyby wiedział że natychmiast ktoś mu w łeb wyceluje.
Komentarz usunięty przez moderatora
Mnie to w ogóle dziwi, że właśni obywatele są traktowani gorzej niż nachodźcy. Każde przestępstwo przeciwko obywatelowi przez nachodźcę powinno być karane dużo surowiej i deportacją