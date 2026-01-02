Minister ma zakazać psom szczekać?
Do rzecznika praw obywatelskich zgłosił się obywatel. Zwraca on uwagę na potrzebę wprowadzenia przepisów umożliwiających ochronę przed hałasem powodowanym w obszarach zurbanizowanych przez zwierzęta domowe, zwłaszcza psy.theOstry
Komentarze (113)
@Ciasto_z_Truskawkami: co w tym absurdalnego? Pies szczeka, wzywasz policję ta wystawia mandat i tak w kółko aż sąsiad się psa pozbędzie. W Niemczech podobne prawo funkcjonuje od lat.
@Ciasto_z_Truskawkami: IMHO to właśnie ma tak zadziałać - lepiej dopracowane prawo umożliwiające skuteczniejsze zgłaszanie uciążliwych psów. Jak ktoś chce trzymać psa w bloku to musi wybrać albo rasę która nie hałasuje albo wytresować psa tak żeby nie szczekał, zrezygnować z psa albo kupić sobie domek
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
@bama-kala: podatek od nieruchomości
Innej drogi nie ma bo w Polsce nikt nie zgodzi sie na sprawiedliwe karanie nieodpowiedzialnych włascicieli, bo kodeks karny pisali kryminaliści - tylko tak da się wytłumaczyć niskie kary, a jeszcze trudniej jest wytłumaczyć opieszałość sądów.
Natomiast te zmiany w prawie to bubel - jest już przepis istniejący od zawsze § 51 ust. 1 Ustawy Kodeks pod który się to kwalifikuje. Rząd zamiast wymyślać, a sejm zamiast