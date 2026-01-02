Z jednej strony absurdalne prawo, z drugiej strony – mamy w Polsce plagę ludzi, którzy zostawiają ujadającego kundla na balkonie na 10 godzin i mają pretensje, że sąsiad chce odpocząć. Zamiast 'zakazywać szczekania', może by tak w końcu realnie egzekwować mandaty za zakłócanie spokoju? Ale po co, lepiej walnąć martwy przepis, który tylko ośmiesza ministerstwo