Ludzie mogą być w stanie wyhodować nowe zęby w ciągu zaledwie 4 lat
Japońscy naukowcy rozpoczęli badania kliniczne nad obiecującym lekiem, który może umożliwić odrastanie zębów, potencjalnie oferując trwałe lekarstwo na bezzębie około 2030 roku. Lek ten działa na przeciwciało USAG-1, które hamuje wzrost zębów, i wykazał skuteczność w badaniach na zwierzętach [...]Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 67
- Odpowiedz
Komentarze (67)
najlepsze
@fff112: Polemizował bym. Cena pewnie będzie kosmiczna do tego samą procedurę "zaszczepienia" wzrostu nowego zęba też ktoś będzie musiał przeprowadzić bo raczej nie będzie to polegało na samym zażyciu magicznej tabletki.
@fff112: przeciez to wiecej roboty i zarobku dla nich. Ktos to musi aplikowac, a nowe zeby tez sie beda psuc.