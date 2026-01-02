A dystrybutor nakleja swoją karteczkę na orginalną etykietę producenta i zwiększa ilość papryki z 61% na 67%. KOD KRESKOWY zostaje ten sam.
1.chcesz złożyć reklamację ale ulica bez numeru budynku. Ogólnie dziwne...
A dystrybutor nakleja swoją karteczkę na orginalną etykietę producenta i zwiększa ilość papryki z 61% na 67%. KOD KRESKOWY zostaje ten sam. 1.chcesz złożyć reklamację ale ulica bez numeru budynku. Ogólnie dziwne... spicmen
A dystrybutor nakleja swoją karteczkę na orginalną etykietę producenta i zwiększa ilość papryki z 61% na 67%. KOD KRESKOWY zostaje ten sam.
1.chcesz złożyć reklamację ale ulica bez numeru budynku. Ogólnie dziwne...
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (92)
najlepsze
Firma raczej nie jest ściemą, wiceprezes to raczej pierwotny producent a ta zawartość to albo błąd albo przepisy które w kraju gdzie produkują trzeba te kilka procent odliczać czego nie trzeba robić w Polsce.
To mniej więcej tak jakby chcieć drewno kupować na kilogramy a nie na metry. OMG,