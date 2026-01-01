Nowa wersja Heroes 3: Horn of the Abyss wraz z nowym zamkiem Bulwark!
Nowa wersja Heroes 3 HoTA właśnie została udostępniona, tym razem m.in dostajemy nowy zamek - Bulwark!99942Apophis
Mi się podoba, ładnie zrobione, ładna muzyka.
* Koboldy (1) - potężna zdolność specjalna, do tego dochodzi niezły przyrost i przy odpowiednim ich zarządzaniu można zarobić kupę szmalu
* Ram/Argali (2) - wyjątkowo wszechstronna jednostka jak na swój poziom, we wczesnych i średnich stadiach cholernie ważna jednostka, ze względu na szybkość
* Elfy (3) - niezłe, ale mają malutką ilość ammo słowem trochę słabsza odsłona meduz
* Yeti (4) - nie testowałem
@Biune: Bo pierwszy Gothic jest już mocno archaiczny nie tylko pod kątem grafiki, ale też interfejsu i sterowania - rzeczy, które nie mają znaczenia w strategiach turowych.
Stąd też chyba już lepiej zacząć od Kronik Myrtany właśnie, bo są zrobione na "dwójce", a nie są kontynuacją historii.
Na pewno będzie problematyczny na jakichś mapach fabularnych żeby przez te tanki się przebić. Ale grać tym? Meh.
XD ye
Conflux jest najbardziej broken zamkiem i sie nim nie gra w poważnych gierkach.
Mocni bohaterzy casterzy, dostep do magii, szybkie jednostki niskiego poziomu (jeszcze sprite'y bez retaliation), niewrazliwosc na rmageddon, duzy growth i szybkosc feniksow.