Zamek nie wiem czy taki dobry. Mamy w grze zamek mocno defensywny czyli cytadelę. A ten jest podobny ale gorszy pod wieloma względami. Nie ma lataczy żadnych, nie ma szybkiej jednostki jak cytka z ważkami, najszybszy jest ulepszony T7 który osiąga zawrotne 10 szybkości.



Na pewno będzie problematyczny na jakichś mapach fabularnych żeby przez te tanki się przebić. Ale grać tym? Meh.