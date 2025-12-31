Nowy etap w produkcji półprzewodników. TSMC uruchamia proces N2 (2 nm)
W procesie N2 TSMC po raz pierwszy zastosowało tranzystory GAA, czyli gate-all-around bazujące na nanosheet. W przeciwieństwie do FinFET-ów, bramka całkowicie otacza kanał tranzystora. Dzięki temu łatwiej kontrolować przepływ prądu, co pozwala zmniejszać rozmiar tranzystorów bez spadku wydajności.FredOnizuka
@niewiempoco:
Lepsza litografia pozwala tworzyć mniejsze tranzystory, tyle że to się nie
Wjedzie na Tajwan.
Komunistyczne Chiny walczą dopiero, z trudem, z technologią 8nm (chyba, nie pamiętam dokładnie)
@kanis-sapiens: Jakbyś obejrzał tiktoka to byś wiedział że on mają już 0.5nm a europa tylko przykleja nakrętki do butelek
@netkret: Czekam aż Intel wypuści Ziobro Lake ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Assailant: Prawo Pajeeta-Moore'a XD
To tylko marketing
Dobrze przyjrzałem się tej opinii i… to wygląda dokładnie jak przykład tekstu, który brzmi naukowo, ale w praktyce jest nonsensowny. Pozwól, że rozłożę to krok po kroku:
Jeśli chodzi o potencjał krzemu to on się już praktycznie wyczerpał więc trzeba będzie myśleć o czymś nowym.