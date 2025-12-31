Możliwe, że będzie powrót komputerów analogowych w przyszłości które mają tę zaletę, że do określonych obliczeń potrafią być dużo bardziej wydajne jeśli chodzi o stosunek poboru energii do mocy obliczeniowej, jednak wadą takich komputerów jest brak uniwersalności więc raczej nie zastąpią krzemu do komputerów osobistych.



Tu ciekawy materiał na ten temat.



Jeśli chodzi o potencjał krzemu to on się już praktycznie wyczerpał więc trzeba będzie myśleć o czymś nowym.