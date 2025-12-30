Skopiowali, ale nie działa. Chiny ukradły technologię ASML, ale tak nie do końca
Chiński skaner EUV nie jest kompletną maszyną litograficzną. To konstrukcja złożona z niedopasowanych komponentów pozyskanych z różnych źródeł, w tym z rynku wtórnego. Ten potwór "Frankensteina" nie może nic wyprodukować i nie funkcjonuje jako całość bez zastrzeżonego oprogramowania i optyki Zeissa.jestemjakijestem1212
@tenloginnieistnieje:
Szczególnie ten "element", to bardzo polskie słowo, zupełnie inaczej niż "komponent". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.hejto.pl/wpis/dlaczego-chiny-mialy-i-wciaz-maja-bardzo-duzy-problem-z-produkcja-dlugopisow-kul
@malkontent: na razie to się ludzie brandzlują jakie te ping pongi mądre i odkrywcze. A potem się człowiek dowiaduje, że to inżynieria wsteczna albo szpiegostwo przemysłowe. Od lat bez zmian
@IphoneUltra3000: raczej rok-dwa.
https://www.techspot.com/news/109969-chinese-engineers-allegedly-broke-asml-chipmaking-machine-failed.html