coś tu nie gra, bo jeżeli koleś leżał w szpitalu, to policjant nie miał prawa kończyć interwencji żadnym mandatem, bo koleś mógł leżęć w szpitalu ponad 7 dni a wtedu to już jest wypadek i prawdopodobna interwencja prokuratora. Teraz jak koleś zmarł, to ten policjant może mieć duże problemy, bo jeżeli teraz wejdzie BSWP i zacznie szukać powiązań pomiędzy policjantem a tą panią doktor, to policjant pożegna się ze służbą. Czy trzeba Pokaż całość