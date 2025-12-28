Na szpitalnym łóżku wręczono mu mandat. Potrącony rowerzysta nie żyje.
Pan Mirosław został potrącony przez samochód, gdy przejeżdżał przejazdem dla rowerzystów przez skrzyżowanie. Z relacji jego żony wynika, że już w szpitalu policjant miał nalegać, by sparaliżowany po wypadku mężczyzna podpisał mandat. Kilkanaście dni później poszkodowany zmarł.Bobito
@Blackorange: Tą wersję potwierdza otrzymanie mandatu. Wygląda na to, że gościu wjechał na czerwonym świetle, spowodował wypadek , w którego wyniku ucierpiał (a potem umarł)... ale wykopki robią z niego ofiarę. Wygląda na to, że
@kwanty: Nie ma na to żadnego dowodu, nagrania.
Nie wiadomo nawet gdzie to się dokładnie wydarzyło i czy przejazd miał sygnalizację świetlną.
Bo to znaczy, że milicja olała sprawe na dzień dobry
@leon-san: Poszkodowany (pokrzywdzony) i jego pełnomocnik mogą mieć dostęp do akt sprawy. Co więcej gdyby papiery się zgadzały to komendant, nie wszcząłby postępowania wyjaśniającego po otrzymaniu pytań od dziennikarzy.
Natomiast do cholery co to ma być, że:
1 - nie zostały przeprowadzone oględziny auta (nawet zdjęć nie zrobili?)
2 - brak podpisanego mandatu w aktach o których policjanci mówią, że podpisał
3 - wystawianie mandatu gdzie wiadomo po obrażeniach, że to nie jest kolizja, a wypadek
@leon-san: czyli jak każde inne media?