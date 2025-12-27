Bo to jest Czecia RP. Potrafi wyciągać jedynie łapę po kasę. Każda inna działalność jest pozorowana, jest jedynie fikcją. Często dla celów innych niż oficjalne:

- oficjalnie robią coś dla dzieci, nieoficjalnie chodzi o przetarg dla szwagra,

- oficjalnie stymulują jakąś branżę, nieoficjalnie wspierają własne środowisko tych, którzy wiedzieli wcześniej,

- oficjanie robią inwestycje publiczne albo prace pro-społeczne, nieoficjalnie jest to fundusz na rozkradzenie, żeby ludzie się odczekilo, takie specyficzne zrzucanie pieniędzy Pokaż całość