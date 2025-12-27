Chciał zatrzymac pijanego, został kaleką. Pamiętajcie.
Ku przestrodze - chłopak chciał zabrać kluczyki pijanemu kierowcy. Ten go staranował autem. Tak się kończy bezinteresowne pomaganie. Jednocześnie został sam z rachunkami za rehabilitację.Buckshot_00
Slava Ukraini, gierojam slava!
@zychtomasz: Jak widać nie bardzo, chociaż odpowiedzialność za to bierze jak widać do dziś. Nigdy nie należy stawać na drodze pijanego kierowcy będąc pieszo, bo to w wielu przypadkach skończy się tak jak tutaj, bo raz że pijak nie chce wziąć odpowiedzialności za jazdę po pijanemu, dwa nawet jak by chciał się zatrzymać to spowolniony czas reakcji może mu to uniemożliwić. Pieszy nie
@Kibishi: A to byś się nieco zdziwił. Jeżeli wykonałbyś manewr niezgodny z przepisami to Ty byłbyś winien wykroczenia czy ewentualnej kolizji, zarówno dla policji jak i ubezpieczyciela. I nie miałoby żadnego znaczenia że kierowca drugiego pojazdu był pijany, on odpowiadałby za jazdę pod wpływem.
To oczywiście straszne, ale czego innego się można spodziewać, skoro sprawca odsiaduje 15 lat i nie może pracować? Z d--y te pieniądze wyczaruje?
