UK spisek poczty i Fujitsu doprowadził do skazana prawie tysiąca niewinnych
pracowników pocztowych. 13 osób popełniło s---------o. Poczta i Fujitsu fabrykowało dowody przeciwko pracownikom aby ukryć błędy w systemie informatycznym. W 2006 roku doprowadziło to do skazania prawie 900 niewinnych osób.Neocaridina
Komentarze (40)
FINAŁ, na chwilę obecną:
- szefowa Post Office dostała w 2019 Order Imperium Brytyjskiego za zasługi;
- nikt z kierownictwa poczty nie został do tej pory skazany za to co odwalali: https://www.reddit.com/r/ukpolitics/comments/1ooh9v4/post_office_hero_bates_lands_sevenfigure_horizon
- Fujitsu nadal dostawał milionowe kontrakty na oprogramowanie dla brytyjskich urzędów. Poczta też przedłużyła współpracę z nimi, co najmniej do 2027: https://www.computerweekly.com/news/366634300/Post-Office-extends-controversial-Fujitsu-contract-in-41m-deal
Tam się naprawdę dużo działo. I chociaż w 2024 wprowadzono ustawy o rekompensacji, to tym, którzy odebrali sobie życie, oraz tym, którzy zbankrutowali i potracili majątki już nic nie jest w stanie tego wrócić.
Najgorsze jest to, że jedni tuszowali błędy korpo, bo RoyalMai jako firma będąca własnością korony, nie mogła sobie pozwolić na taki blamaż.
@Morf: Skala oddziaływania na społeczeństwo całkiem inna.
RoyalMail ma swoje oficjalne lokale, jednak (szczególnie wtedy) działała w systemie franczyzy. W zasadzie, pomimo wykupienia przez Czecha, dalej tak działa.
Jest zresztą kilka tierów z oferowanymi usługami - w UK, to nie tylko paczki, listy i płatności.
Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, firma zapłaci odszkodowanie, z pieniędzy akcjonariuszy, ale nikt z decydentów nie odpowie prawnie za zniszczenie ludziom życia...
Przecież w tej sprawie ładne kilka osób powinno teraz pójść do pierdla...
Gdy niezawisłość weszła za mocno...