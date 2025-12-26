Tragiczny wypadek na Woli. Nie żyje pasażerka z Toyoty. Sprawca z Mercedesa pija
Chwilę po północy 25 grudnia, w al. Prymasa Tysiąclecia na Woli, przed tunelem w kierunku Ochoty, doszło do tragicznegoczarodziejkazksiezyca
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Chwilę po północy 25 grudnia, w al. Prymasa Tysiąclecia na Woli, przed tunelem w kierunku Ochoty, doszło do tragicznegoczarodziejkazksiezyca
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (35)
najlepsze
Czytając artykuł i opis przebiegu wypadku zastanawia mnie tylko jedno, jak szybko jechały oba pojazdy? Przecież mercedesowi praktycznie nic się nie stało a toyota jest zmasakrowana jakby przywalila w te barierki z prędkością 200kmh, jakby była z plasteliny..