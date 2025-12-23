Słuchacze pytają:

– Czy to prawda, że w Moskwie, na Placu Czerwonym, rozdają samochody?

Radio Erewań odpowiada:

– W zasadzie tak, ale nie w Moskwie, tylko w Leningradzie.

Nie na Placu Czerwonym, tylko w okolicach Dworca Warszawskiego.

Nie samochody, tylko rowery.

I nie rozdają, tylko kradną.