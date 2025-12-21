Już nawet Jannkesy widza że w przypadku wojny UE będzie musiała kontrolować śniadą populację (podatną na wpływy z ich ojczyzn) a to dodatkowy problem. To nie dzieje się od roku czy dwóch ale przemysł militarno-zbrojeniowy w USA którego Trump jest tylko emanacją nie chce mieć takiego sojusznika któremu będzie trzeba tylko pomnażać bo nie daleko są pazerne Chiny. Dalej plujcie na swoja kulturę i spuszczajcie się nad każdym śniadym lub Azjatą który Pokaż całość