USA: dyplomaci w Europie będą lobbować przeciw migracji
Rząd USA uznaje masową migrację za zagrożenie dla cywilizacji oraz naruszenie praw człowieka. Dyplomaci zostali poinstruowani by lobbować przeciw masowej migracji w Europie. Dla porównania poprzedni ambasadorowie Mosbacher i Brzeziński pouczali Polaków o prawach LGBT i transseksualizmie.Manah
Komentarze (23)
Miasta, koleje, farmy, zasilali przemysł, badania - Tak, USA wyrosło na garbie imigrantów, ale takich którzy chcieli pracować i budować społeczeństwo.
Liczy się selekcja i tyle, w USA od 1980 roku kiedy zaczęli zasiłkowcy imigrować z bieda krajów, robi selekcje, raz mocniejsza, raz słabsza ale jakaś jest, teraz jest coraz mocniejsza.
U nas w Europie na zachodzie
Chodzi o coś innego naturalnie. Chodzi o wsparcie dla europejskich prawicowych partii. MAGA marzy żeby w europie rządzili prawaki i by doprowadzić do rozłamu
@mleko3-2procent: fałszywa alternatywa. Istnieje więcej rozwiązań niż te 2.
i zabrac benefity i dodatki jakie dostaja imigranci i dac je Europejkom.
Ponadto zmienic narracje, ze jak nie pracujesz, tylko smazysz kotlety w domu i chowasz dzieci to jestes nikim itd. Dluga droga, ale dla was to lepiei nasciagac stado Afrykanczykow z nadzieja, ze odbuduja Europe. Ty widziales jak Afryka wyglada? I taka bedzie z ich