Od 24 grudnia w ogłoszeniu o pracę koniec z "kandydat, on, jego obowiązki"
Ogłoszenia o pracę oraz nazwy stanowisk mają być neutralne pod względem płci.ocynkowanyodpornynahejt
- #
- #
- #
- 121
- Odpowiedz
Ogłoszenia o pracę oraz nazwy stanowisk mają być neutralne pod względem płci.ocynkowanyodpornynahejt
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (121)
najlepsze
Jakby chcieli to by sie obronili przed ta głupota.
Mi nigdy czytając ogłoszenia nie przyszło do głowy ze jak poszukiwany jest pracownik np ochroniarz w sklepie to chodzi o konkretną płeć [ wykluczam ogłoszenia gdzie jest wyraźnie wskazana plec ].
Albo firma potrzebuje testera czegoś dotyczącego tylko kobiet. W dupę wszystko wejdzie ale to nie znaczy że zadziała poprawnie.
W drugą stronę nie ma problemu. Kobieta może wykonywać wszystko to co mężczyzna. Gorzej i wolniej ale może.
@paw1470: Nie wszystko.
W kopalniach, na dole przy fedrowaniu, nie może.
A to tylko jeden z wielu przykładów.
@paw1470:
Właśnie, gorzej.
Nawet w pieprzone szachy kobieta może
Rada Języka Polskiego to zatwierdziła?
Taką elitę sobie wybieracie to takich macie. Żadna
Poważnie pytam.
@bihu: Zakładam, że takie zdanie mógł napisać tylko ktoś z HR, także odpowiedź na twoje pytanie to "oba".
Tytuł:
Opis