Zabił prawie 7,5 miliona pszczół. Zapłaci 400 tys. i trafi na rok do więzienia
Rolnik opryskiwał pole złym specyfikiem i o złej porze, co doprowadziło do śmierci milionów pszczół i setek tysięcy strat u pszczelarzy. Proces ciągnął się 5 lat, teraz wyrok jest prawomocny, a jego wynik jest precedensem dla kolejnych tego typu spraw w naszym kraju. Takiej skali jeszcze nie było...wilgaroksa
Nie, nie jest, u nas nie obowiązuje prawo precedensu.
Powiecie że przesadzam? Nie, już wiele razy widziałem skutki mieszania oprysku na oko. Zwykle w wykonaniu ludzi 50+ którzy całe życie mieszają tak samo.
Zabijanie pszczół, zatruwanie rzek, niszczenie bagien itp itp.