Uważam że powinno być jakieś pozwolenie na zakup i stosowanie oprysków. W sensie robisz kurs, dostajesz plastik z swoim zdjęciem i dopiero z nim możesz iść do sklepu. Do tego takie środki powinny być trzymane pod kluczem.



Powiecie że przesadzam? Nie, już wiele razy widziałem skutki mieszania oprysku na oko. Zwykle w wykonaniu ludzi 50+ którzy całe życie mieszają tak samo.