Matka podejrzanego o zabicie 16-letniej Mai staje przed sądem za hejt.
Pod koniec kwietnia 16-letnia Maja została brutalnie zamordowana. Jedynym podejrzewanym o dokonanie zbrodni jest 17-letni Bartosz G., ale od ponad pół roku to rodzina ofiary doświadcza zmasowanego hejtu. Hejtu ze strony matki Bartosza G.HardWax
@Krynioslaw: nikt jej tylko nie wyjaśnił, że nie beda mogli razem.siedziec pod cela.
Jaka matka taki syn, ciekawe jak reszta ich rodzinki.
Najgorsze jest to, że już nic nie przywróci życia tego dziecka (podobnie jak niedawne morderstwo 11-latki).
Nie wiem jakim trzeba być zjebem żeby zachowywać się jak ta jego, pożal się Boże, matka.
@mindy-moo: xDDDDDDDD
oczywiście przy "aprobacie" ojca.
Komentarz usunięty przez autora