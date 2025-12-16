Poszedł na ćwiczenia z poczucia obowiązku. Wrócił z poczuciem grozy
Zamiast nowoczesnej armii: biurokracja, koce na wagę złota i szkolenie, które nie zna wojny dronów. Kulisy ćwiczeń rezerwy pokazują, że problemem nie są pieniądze tylko system.lnwsk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Komentarze (69)
najlepsze
Już pomijając resztę tekstu to trochę bawi ta naiwność, jakby nie znał swoich współobywateli.
Duża cześć tych mundurów już pierwszego dnia wylądowałby na Allegro xD
@patryk-wuwuw: no, to zamiast powszechnego poboru, niech w pierwszej kolejności zagonią do roboty kadry, które już mają ( ͡º ͜ʖ͡º)
Pierwszy dzien wydawka mundorów z zatechłych worków - stan mundórw adekwatny do sposoby przechowywania. Obiad, kolacja, jakies p--------o administracyjne i tak minal pierwszy dzien, jeden z zonków dnia - jak nie masz biletu na pociag w formie papierowej to nie dostaniesz zwrotu pieniedzy
chyna nawet episkopat wydał jakieś oświadczenie w tej sprawie, że co to sie dzieje w tym woju xDDDD
ten serial zapewne przyczynił sie do powstania tuzinów wyższych uczelni
https://www.youtube.com/watch?v=zCR_ji8RCC4
No to wyjaśniam, skoro zdziwieni: my tworzymy armię, która w czasie pokoju:
- ma dostarczać kasy i przywilejów określonym grupom ludzi,
- w czasie wojny ma wepchnąć poborowych do okopów tylko po to, żeby swoją krwią i śmiercią kupili dostatecznie dużo czasu na ewakuację "elyt".
Po
U nas myśli się po fakcie, wojna na Ukrainie zaczęła się w 2014, może na początku nie dało się wiele zmienić, ale to już 10 lat, 3 lata od pełnoskalowej wojny. Przepierdzielono ileś lat na durnoty. Macierewicz zrobić z wojskowych swoich przydupasów, g---o wymyślił i więcej zaszkodził.
Jak wszędzie w Polsce, co pokazało choćby dwukrotne zwiększenie obciążeń na NFZ, a w efekcie jest gorzej niż przed zmianą. To znaczy gorzej dla pacjentów, bo lekarze zarabiają za to więcej.