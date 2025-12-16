Tragiczny wypadek w Sieprawiu. Zmarła 17 latka która walczyła o życie po wypadku
Tragiczny wypadek na drodze powiatowej w Sieprawiu w powiecie myślenickim miał miejsce 8 grudnia 2025. 21-letni kierowca samochodu, który wypadł z jezdni i uderzył w przepust poniósł śmierć na miejscu. 17-letnia pasażerka auta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.ElementalX7
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 138
- Odpowiedz
Komentarze (138)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
Przestroga tutaj to to że przynajmniej w końcu niektórzy rodzice szarpną swoich synów że mają sie opamiętać skoro sami ich nie nauczyli rozsądnej jazdy. I szmaciska naiwne niech oczy otworzą jak się kończy
@shirisi682: To, co nazwałeś bycie Głąbem, to w rzeczywistości przeciwieństwo czegoś, co psycholog ewolucyjny Gad Saad nazywa suicidal empathy (po polsku czasem tłumaczone jako samobójcza empatia lub empatia samobójcza).
Suicidal empathy to nadmierna, źle skierowana empatia czyli taka, która prowadzi do ignorowania realnego niebezpieczeństwa, bo nie chcemy nikogo urazić ani zranić uczuć. Zamiast chronić