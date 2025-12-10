System kaucyjny po miesiącu. Zwrócono zaledwie 2300 opakowań
Od uruchomienia 1.10 systemu kaucyjnego w Polsce do 3 listopada zwróconych zostało ok. 2,3 tys. opakowań w 45000 punktówIudex
- #
- #
- #
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Od uruchomienia 1.10 systemu kaucyjnego w Polsce do 3 listopada zwróconych zostało ok. 2,3 tys. opakowań w 45000 punktówIudex
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (82)
najlepsze
@PszczolaSakralna: a wiesz ze ten niemiecki sklep ma w ramach grupy kapitalowej firme smieciowa?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Za kaucj dostaniesz równe 0 złotych za zwrot butelek. Po prostu odzyskasz wpłacona kwotę.
@HerrBorowiecki: jest późno więc odpadam z dłuższego wyjaśnienia teraz. Ale nie jest to prawda co piszesz. Problem leży gdzie indziej ale to już jutro. Mam temat rozgryziony od strony samorządu.
Przy okazji, zdradzisz z jakiej gminy jesteś? Idzie to łatwo wyliczyć :)
Ps. Warto zapoznać się z ustawą i czym jest
@LudzieToDebile: nie będą tego zbierać, bo szybko ogarną, że automaty nie przyjmują pogniecionych butelek.
Super!
@atomowypaczek: nie żebym bronił tego cyrku, ale to były najwyraźniej te bez kaucyjne butelki. Paradoksalnie to jeszcze się ciut opłacało, bo byłeś chociaż te 10 gr na butelce do przodu. Teraz, kiedy wszystkie butelki będą miały doliczoną kaucję do ceny, to w najlepszym przypadku dostaniesz jej zwrot.