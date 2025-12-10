Kiedy zakończy się likwidacja TVP S.A.? Podano termin
Podano termin: do końca 2025, ale kiedyś. Nie wiadomo czy się wyrobią, ale pewnie nie skoro teraz wpisali 2,5 mld. zł z budżetu na TVP na rok 2026. Szkoda gadać, jedno wielkie oszustwochigcht
Komentarze (94)
- Mamo, chcę Kaczora Donalda w TV!
- Synku, już mamy Kaczora Donalda w telewizji.
* Nie można zlikwidować firmy, która ma zobowiązania (wpisana w Konstytucję RP z nazwy jaką ma misje pełnić)
* Proces likwidacji omijał legalnie powołany zarząd TVP (zgodnie z ustawą) i pomógł osadzeniu przez KO/PO i koalicję rządzącą swoich reprezentantów. Zakańczając likwidację ponownie PiS będzie mógł obsadzić swoimi ludźmi.
Nigdy nie