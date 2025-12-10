CLAAS - Zmowa handlowa w branży maszyn rolniczych. UOKiK nakłada drakońskie kary
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył wysoką karę na spółkę Claas Polska i dealerów - 170 milionów złotychUrgentler
Komentarze (8)
najlepsze
Już chciałem pisać, że to g---o, a nie kara, bo pewnie w ciągu tych 12 lat to zarobili kilka razy tyle, a tutaj zdziwko, bo do 2020 zyski netto nie przekraczały 10 milionów złotych rocznie (chyba że w takich spółkach robi się jak największe koszty, nie znam się). Gdyby wysokość kary
Najtańszy kosztuje 700k PLN jak dobrze znalazłem. Polska spółka transferuje zyski i tyle. To co tu zarabiają to pewnie jest goła marża sprzedażowa. Jako całość marki tego nawet nie odczują.