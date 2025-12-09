wiedziała o tym, że konkubent bije jej dziecko, ale nie zgłosiła tego nigdzie, bo bała się, że "i jej coś zrobi".

"nie chcę mieszkać z mamą"

Biedna ofiara patriarchatu. Zgaduję, że dostanie 3 lata w zawieszeniu a dziewczynka zostanie przy niej Bo DzieDZko MuSi MiEć MaDkE. Po czym błyakawicznie znajdzie sobie nowego bolca i historia się powtórzyNie ty tu jesteś od chcenia gówniaro, SuNd WiE LePiEj