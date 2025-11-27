Najlepsze jest to, że szacuje się że w naszej galaktyce może być aż 400 000 000 gwiazd. Przy każdej gwieździe możliwe, że jest co najmniej jedna planeta. Hipotetycznie, bo wokół naszej gwiazdy mamy 8 planet ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

A galaktyki takie jak nasza, większe i mniejsze liczone są w kolejnych miliardach. Dla mnie to jest fantastyczne. W skali wszechświata to co się dzieje na naszej planecie to Pokaż całość