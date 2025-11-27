Jak daleko jest najdalsza gwiazda widoczna gołym okiem? (I nie tylko)
Wideo pokazuje, jak daleko sięga nasz wzrok w głąb Galaktyki, jak mały fragment jej przestrzeni widzimy, co tracimy z oczu nawet w pobliżu, a dzięki konkretnym liczbom i wizualizacjom uświadamia, że nocne niebo wcale nie jest tak proste i oczywiste.srgs
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Komentarze (27)
najlepsze
Każdy inny youtuber: Zanim dowiecie się tej niezwykle ciekawej i ważnej informacji obejrzyjcie krótki filmik jaki przygotowałem razem z moim sponsorem SrakVPN! - po czym okazuje się że reszta filmiku nie jest powiązana z tytułem a pytanie w tytule było jedynie clickbaitem.
Smartgasmowi może buty lizać i to przez papierek
A galaktyki takie jak nasza, większe i mniejsze liczone są w kolejnych miliardach. Dla mnie to jest fantastyczne. W skali wszechświata to co się dzieje na naszej planecie to
@Ommadawn: zgubiłeś trzy zera. Gwiazd może być nawet 400 miliardów.
Akcent wypowiedzi może ci nie odpowiada? Nie zmienia to faktu że Smartgasm prowadzi jeden z najlepszych kanałów o nauce i tłumaczy i objasnia wszystko na najlepszym poziomie.