Jak koty podbiły Europę? Tajemnice futrzastych żeglarzy z czasów rzymskich
Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "Science" wskazują, że koty domowe pojawiły się w Europie około 2 tysiące lat temu, w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Naukowcy sugerują, że zwierzęta te trafiły na kontynent dzięki handlowi morskiemu. Marynarze zabierali koty na pokład statkówStopa_Szopa
"(...) O oszustach „sprzedających kota w worku” pisał już XIII-wieczny francuski poeta Rutebeuf. Nie chodziło mu jednak wcale o handel żywymi zwierzętami, ale ich skórami.
W czasach, gdy zupełnie nie przejmowano się życiem kotów, te stanowiły nie tylko pułapki na myszy, ale też pożądane źródło taniego futra. Chodzi o proceder, który zwłaszcza w pełnym i późnym średniowieczu musiał osiągać naprawdę wielką skalę