Mnie już nic nie zdziwi. W mojej rodzinie dziewczyna która dostała po zaraz maturze mieszkanie w Krakowie i nowy samochód z salonu zrobiła zbiórkę na szlifowanie talentów i podróżowanie po świecie. Matka jej jeszcze tą zbiórkę promowała gdzie się da. Nie ma takich pieniędzy których zwłaszcza bogaci by więcej nie potrzebowali.