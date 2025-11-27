Śmierć Pono: To co po mnie zostanie to te słowa...i zrzutka
Czy naprawdę to nie poszło za daleko? Matka dziecka Pono odpala zbiórkę na córkę na "godne życie". Gdzie jest granica między pomocą potrzebującym a internetowym żebractwem?Nikczemnik
No przecie do roboty nie pójdzie, bo nie wypada
https://www.siepomaga.pl/synkowie-slaba
Pono był jednym z moich ulubionych raperów, ale dorabianie się wdowy na jego śmierci to szczyt pazerności.
Dostanie rentę rodzinną po ojcu przecież. Mi musiało starczać tyle.
