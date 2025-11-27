Polska ostatnim węglowym bastionem UE. Cena? Miliardy z podatków
Płace w górnictwie rosną, a wydobycie na głowę spada. Polska jako ostatni kraj UE trzyma się węgla, dopłacając miliardy.
- 57
Macie już wspólnego wroga, każdy tydzień to nowy wróg. Lekarze, górnicy, rolnicy, kierowcy i tak sobie lepiej śpicie bo ktoś będzie miał gorzej. A tak naprawdę w KAŻDYM przypadku dotyczy to WAS.
-Władza wyruchyla was z taniej energii? Spoko, to wina górników. To nie ważne, że większość ceny to podatki dla komuchów z eu. Przypomnę tylko, że elektrownie z prawdziwego zdarzenia są czyste.
-lekarze wróg numer jeden bo
Polski węgiel jest po prostu drogi w wydobyciu, górnicy mają ogromne zabrobki a kopalnie tracą. Polityka EU to jedno, dopłacanie do wydobycia węgla to co
GENERACJA [MW] 23 427
el. cieplne 19 174
@jazwierzak: Polska miała ~12 lat żeby zbudować energetykę opartą na czymkolwiek innym niż węgiel. W latach 2013–2024 przychody Polski ze sprzedaży uprawnień emisji CO2 wyniosły łącznie około 115 miliardy złotych. Cała ta kasa została przejedzona zamiast wydać na rozwój energetyki.
Gdzie w tym wszystkim wina UE, lewactwa i ekologów? Ano nigdzie.
@jazwierzak:
To są w ogóle komunistyczne cuda. Jak państwo się za
i cyk zakopanko za taki wysryw w opisie.
Kolejny, który uważa, że artykuł jest tylko dodatkiem do JEGO poglądów.
2. Kopalnie są nierentowne (nie wszystkie, nie ulegajmy propagandzie) z paru powodów. Głównym jest brak inwestycji w kopalnie, przez co wydobycie robi się coraz droższe. Korupcja na kopalni też robi swoje. Dlatego kopalnie prywatne świetnie funkcjonują.
3. Brak inwestycji w elektrownie węglowe. Obecna sprawność
Moi rodzice pracuja na kopalni więc wiem jak to wygląda ;)
brunatny w Europie na razie jest wydobywany i spalany