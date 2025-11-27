I bardzo dobrze! Dopłacajmy ale to cena za bezpieczeństwo. Nie pozwólmy się zamknąć i wyprzedać za grosze obcemu kapitałowi żeby się za 5-10 lat obudzic że jednak Europa wróci do węgla z tym że kopalnie już nie będą nasze i będziemy płacić tyle samo tylko że obcym firmom. Bo to że wrócimy do paliw kopalnych w przeciągu kilku/kilkunastu lat jest więcej niż prawdopodobne bo inaczej się nie da.