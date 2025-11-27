Ukrainiec przejechał pieszego. Odjechał nie udzielając pomocy. Mężczyzna zmarł
Do śmiertelnego wypadku doszło w województwie lubelskim. 65-letni Ukrainiec wyjeżdżając z posesji przejechał pieszego, po czym odjechał, nie udzielając poszkodowanemu pomocy. Ostatecznie 37-letni mężczyzna zmarł.rychlikrychlik
Komentarze (42)
Jak ktoś leży na ziemi po zmroku, to jednak z busa faktycznie mógł go nie zauważyć.
@deeprest: Jakbym kogoś rozjechał i uciekł z miejsca zdarzenia, to też bym mówił, że pewnie leżał i go nie widziałem. Równie dobrze mogło być tak, że ofiara szła chodnikiem lub poboczem a kierowca busa cofał z posesji i go rozjechał. Na końcu artykułu jest informacja, że dopiero ustalają czy rozjechany rzeczywiście leżał na jezdni.