Czekam na moment kiedy w koncu odkryjemy jakiś artefakt kosmitów.

Pokaż całość

Praktycznie nie ma takiej mozliwosci przy obecnym naszym stopniu rozwoju i jesli kosmitow nigdy nie bylo w naszym ukladzie. Musielibysmy sie nauczyc pokonac ograniczenie czasu podrozy wynikajace z predkosci swiatla. No i umiec jakos skanowac cale uklady sloneczne i w ogole przezyc takie podroze. Abstrakcja. Wszechswiat jest niewyobrazalnie duzy wiec byc moze cywilizacja gdzies istaniala, istnieje ale tez moze