600 zł mandatu za pogryzienie przez psa i brak szczepienia
Mężczyznę który wykonywał prace wodno-kanalizacyjne w jednym z iławskich bloków pogryzł pies którego właścicielka przez nieuwagę wypuściłą na zewnątrz. Okazało się, że pies nie posiadał aktualnego szczepienia przeciw wściekliźnie.Wincyyyyj
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Nawet w TV pokazywali przypadek jak typ za psa poszedł na 5 lat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
C--j z tym, że piesek wykańczał przez lata człowieka, niszczył mu spokój i narażał na stres, c--j z człowiekiem i jego życiem.... Ale jak człowiek na skraju wytrzymania zawalczy o siebie... Oooo to wtedy kara więzienia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Kraj