Pokaż całość

Absolutnie nic dobrego z tego nie wyniknie. Myślisz, że oni zamiast tego zrobią sobie ziemniaczki z mizerią? Raczej kupią jakiś tani syf do odgrzania w mikrofali albo pójdą do innej sieciówki.W tym przypadku akurat trzeba doceniać, że żyjemy w UE, bo czasami aż się nie chce wierzyć jak mało ograniczeń mają tamtejsze korporacje produkujące żywność. Czasami na reddicie itd. ludzie piszą o tym jaki syf jest w niektórych