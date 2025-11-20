Amerykanie rezygnują z McDonalds
Ceny w amerykańskich restauracjach szybkiej obsługi rosną w zawrotnym tempie, a to odbija się na portfelach najuboższych klientów. Coraz więcej osób o niskich dochodach rezygnuje z wizyt w McDonalds i innych popularnych sieciach fast food.gerwazy-oko
Absolutnie nic dobrego z tego nie wyniknie. Myślisz, że oni zamiast tego zrobią sobie ziemniaczki z mizerią? Raczej kupią jakiś tani syf do odgrzania w mikrofali albo pójdą do innej sieciówki.
W tym przypadku akurat trzeba doceniać, że żyjemy w UE, bo czasami aż się nie chce wierzyć jak mało ograniczeń mają tamtejsze korporacje produkujące żywność. Czasami na reddicie itd. ludzie piszą o tym jaki syf jest w niektórych
USA - 1,49 do 4,3 USD. Tam ceny są bardziej regionalne ale najwyższa nadal niższa niż u nas XD
Źródło cen z USA - https://www.reddit.com/r/McDonalds/comments/1nzcqw6/lowest_price_for_a_mcchicken_in_the_us/
rozmrożona buła
panierowany kotlet 30%