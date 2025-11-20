Na rowerze stoi przed przejściem i blokuje ruch
Zatrzymał się przed przejściem na rowerze i blokuje ruch. Kierowcy zatrzymują się co chwilę, aby przepuścić rowerzystę. Ale ten pozostaje niewzruszony. Sytuacja powtarza się wielokrotnie. Gdy spostrzega, że jest nagrywany... Czerwiec 2025 Lublin, skrzyżowanie ulic Bohaterów Monte Cassino i Powstaniastopchamteam
Komentarze (116)
mało tego, nawet jak pieszy zbliża się do przejścia to o ile nie będzie musiał zwolnić ani
@Griev: no i nikt tu tego nie robi ¯\(ツ)/¯
typ jeszcze na tym zarobi XDDDD
tylko że jak taki pasożyt nagle postanowi wjechać prosto pod koła to ty zmarnujesz czas na latanie po sądach
bo taki nieudacznik na 99% i tak nie ma roboty i to będzie dla niego rozrywka
@Flavius_Claudius_Iulianus: Nie, pisze o sytuacji gdy idzie bardzo wąskim chodnikiem, tyłem do mnie i nie zatrzymując się ani nie zwalniając wchodzi na pasy, mam kilkadziesiąt takich filmików (ale już dawno ich mnie zgrywam z kamery bo to bez sensu), lub stoją przy przejściu dwie babki i gadają i nagle sobie jedna przypomina że się spieszy i włazi na przejście.
Ja też z reguły nie przyśpieszam w okolicy przejść, chociaż czasami to robię jak wszystko widzę.
@Bikiniarz2: Jak mam ocenić, jak nie widzę jak jeździsz? Że zawodowym? I co? Każdy niech sobie podejmuje decyzje i za nie odpowiada, a to że jeździsz zawodowo mówi, że prawdopodobnie jeździsz sporo, nie że dobrze. Widziałem wielu kierowców zawodowych jeżdżących fatalnie.
@Jot__: Może ze zwykłej uprzejmości albo ze strachu czy im ten dzban nie wjedzie pod koła?