Przecież w tej sytuacji kierowcy nie mają żadnego obowiązku wobec rowerzysty, po co oni się zatrzymują? Pierwszeństwo ma rowerzysta na przejeździe dla rowerów, jeśli już na nim jest, albo jak samochód zjeżdża z drogi głównej. A na PDP pierwszeństwo ma pieszy wchodzący na przejście, o ile nie jest to wejście bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd.