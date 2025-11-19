Przedszkole w Osielsku ostrzelane: Sprawca poszukiwany
Budynek przedszkola w Osielsku (woj. kujawsko-pomorskie) został dwukrotnie ostrzelany. Do incydentów doszło 10 i 18 listopada, kiedy przedszkole nie pracowało. Placówkę najprawdopodobniej ostrzelano z repliki broni palnej na plastikowe kulki lub ze sportowej wiatrówki. Sprawca nie jest znany.gerwazy-oko
Komentarze (57)
najlepsze
Widzę, że pismaki nie byłyby sobą gdyby nie próbowali dowalić hasełkiem "b--ń palna" XD. Temat jest ostatnio tak grzany, że czekam już tylko na wysyp artykułów w stylu "Napad z bronią palną w centrum Łodzi! - pomyślała ekspedientka, a to klient tylko wyciągnął telefon z kieszeni żeby zapłacić blikiem").
@KurnikoweKuriozum: odpowiedzialne rodzicielstwo :p
Jakby ktoś tam pierdnął, to by podali, że ostrzelano z broni gazowej (－‸ლ)
albo JAK NIEMCY ZYDOW!!
@Diniwed: na szczęście mamy tysiące myśliwych którzy dzielnie obalają te krzywdzące stereotypy
dodatkowo pisze o innych podobnych zdarzeniach w miescie wiec nie dziwne ze ludzie robia afere skoro jakas gowniazeria sobie dla beki wybija ludziom okna
@3mortis: nigdzie nie jest napisane że wybiło ^^ jeżeli już tak dramatyzują to raczej by napisali
Może to któryś z podopiecznych nie wytrzymał leżakowania? Powinni ich przynajmniej przesłuchać. Opcjonalnie dołek.