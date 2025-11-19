Dyrektor liceum kazał ogolić głowę uczniowi. "Bez dyskusji"
Dyrektor Graniczka jest znany z szeregu "kontrowersyjnych zachowań" i mocno prawicowych poglądów. Zasłynął między innymi organizowaniem nieprzerwanych wart pod Krzyżem Katyńskim z udziałem uczniów, wykluczeniem uczennicy z debaty oksfordzkiej, ponieważ "niewłaściwie siedziała na ławce", zapraszaniemkommie
Komentarze (116)
najlepsze
Idź pod prąd!!!
@kommie czyli bez powodu wychowawczyni wysłała ucznia do dyrektora w celu oceny fryzury? jakoś nie chce mi się wierzyć, prędzej miał tam jakiegoś kutasa wygolonego znając chómor licealistów.
@a665321: Może i miał, co nie zmienia faktu, że nikt ze szkoły nie miał prawa mu nakazywać robić to albo to. Mógł wyciągać konsekwencje w granicach prawa, ale nie zmuszać do fizycznych działań.
Po 1. Wysłał go do fryzjera w czasie zajęć. Złamał prawo. Art. 70 Konstytucji RP. Choćby skały srały nikt nie może cię usunąć z lekcji, chyba że jesteś agresywny, przeszkadzasz, albo jesteś pijany itd. Uczeń ma święte prawo być na lekcji. Nie można też ucznia zmuszać (ani niepełnoletniemu pozwalać) na opuszczenie szkoły.
@kabiz: Resztę popieram, ale mam nadzieję, że z tych bzdur wyrosłeś?
Czekam na posty paliwody w tym wątku ;)
- Wyzywającym ucznia od najgorszych bo miał "inne włosy" i DYREKTOR DOBRZE ZROBIŁ GÓWNIARZOWI MÓGŁ GO BARDZIEJ ZGNĘBIĆ
- A moze wykopkiem, który walczy z przemocą i gnębieniem w szkole?
Wam to się k---a zmiania w zależności od tego jak j----y wiatr zawieje i jaka jest narracja w nagłówku XD