Klamka zapadła. Koniec alkoholu w Sejmie!
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję, że na terenie Sejmu nie będzie sprzedawany a-----l. Nieźle :D.Smash
- #
- #
- #
- #
- #
- 161
- Odpowiedz
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję, że na terenie Sejmu nie będzie sprzedawany a-----l. Nieźle :D.Smash
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (161)
najlepsze
czy starosta powiatu to każda robota?
Starosta w tygodniu o 9 rano prowadził mają 2,5 promila w wydychanym, i nadal pracuje
https://www.rdc.pl/aktualnosci/plock/starosta-sylwester-ziemkiewicz-zostaje-rada-powiatu-plockiego-pensja-szkola-jazda-po-alkoholu-starosta_nwE0yqleHJg8rlax0S2j
Hołownia jest jak typowy katol czyli rozmodlony i świętojebliwy na pokaz a po cichu pijak, złodziej i oszust.