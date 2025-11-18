Jeśli wybuchnie wojna, wsparcie prędko nie nadejdzie. Przynajmniej teraz
45 dni - tyle, zdaniem europejskich urzędników, zajęłoby przetransferowanie sojuszniczych sił z Zachodu na wschodnią flankę NATO, np. do Polski, na wypadek wojny. Bruksela ma ambitne plany, chce bowiem skrócić ten czas do pięciu, a nawet trzech dni. By tak się jednak stało, niezbędna jest zakrojonagerwazy-oko
@Aster1981: xDD
od 2014 roku cała wschodnia granica powinna być umacniana- obłożona zębami smoka na całej długości w trzech liniach
powinniśmy non stop produkować amunicję artyleryjską pełną parą
powinny być przetargi na nową b--ń i sprawne wdrażanie
od 2022 powinniśmy produkować drony pełną parą
a
@Miszczu_wszystkiego: Wykopki jakie teraz mądre, a przypominam. że po 2014 jakiekolwiek zakupy dla wojska były komentowanie w stylu "Po co nam to, są ważniejsze wydatki. Przecież jesteśmy w NATO". Zresztą do 2022 roku jakby ktoś napisał, że Rosja zacznie grozić państwu NATO to by go wyśmiali na wykopie. XD
Plus mowa jest o przesyłaniu stacjonarnych oddziałów podczas gdy główną przewagą NATO jest lotnictwo które będzie nam pomagać już od pierwszych godzin..
@revente: o ile jakiś skryty sojusznik rosji nie wyłączy części z tego lotnictwa zdalnie, tak, że nie będą nadawać się do użytku.
@gerwazy-oko: a gdzie taką informację znalazłeś w tym artykule?
Jedyna nadzieja w analogicznej odpowiedzi kinetycznej NATO by my jako kraj to nie
jak atak nastapi to sie okaze że niestety potrzebuja 2 lat i radzcie sobie jakoś, macie tu troche pohitlerowskich kasków