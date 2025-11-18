Ludzie są chciwi i pazerni na kasę, to nie kwestia zawodu lekarza tylko możliwości jakie daje pewien zawód. To RZĄDZĄCY czyli popis doprowadzili do pensji po 200-300k bo w d... Mieli co się dzieje już na etapie przygotowania na studia medyczne, w d... Mieli ile jest miejsc na specjalizację, jedynie co robili to grali w narrację że WSZYSCY lekarze wyjadą z Polski i trzeba spełniać ich żądania.



Gdyby rządzący byli sprytni mielibyśmy Pokaż całość