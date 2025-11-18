Łowcy Skór - warto pamiętać jak pogotowie handlowało śmiercią dla zysku
Jak ktoś chce bronić tej branży niech pamięta o łowcach skór. "Lekarze, sanitariusze i dyspozytorzy tworzyli system, w którym śmierć stała się towarem, a człowiek walutą. Wszystko dla pieniędzy, prezentów, alkoholu czy wyjazdów na wczasy" - z artykułu dołączonego do znaleziskaadam-hunter
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Ordinary-Man: @Basiura89: ¯\(ツ)/¯
Gdyby rządzący byli sprytni mielibyśmy
@adam-hunter jakiej branży?