Kolejny "dziwny incydent". "Nagłe zatrzymanie" pociągu Świnoujście-Rzeszów
Policja informuje o "nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów". Ekspert - Rosjanie zaczynają podkręcać atmosferę, a z drugiej strony starają się w realny sposób utrudnić transport towarów na terenie Polski.spere
- 131
Komentarze (131)
@AnimateHi: Nie pierwszy raz ktoś próbuje wciągnąć Polskę do wojny.
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-zelenski-o-eksplozji-w-przewodowie-stalo-sie-to-przed-czym-p,nId,6413155
@rampapa: w 1991 jak po upadku ZSRR powstała znowu Rosja.
Może dzieje się coś ważnego...