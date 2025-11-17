Statystyki urzędu transportu kolejowego mówią, że praktycznie codziennie dochodzi do wypadku na kolei na kwotę ponad 200k zł. Dziennie dochodzi do dziesiątek, jak nie setek hamowań awaryjnych z przeróżnych powodów. Nie rozumiem tego tytułu, jakieś sianie paniki w związku z tamtym wysadzeniem torów.