Dlaczego tylko 6% lekarzy szczepi się na grypę?
Jak to jest że najbardziej zagrożona grupa nie chce się szczepić?iggy_p
105
Komentarze (105)
najlepsze
Później się dowiadywałem, w szczepionce jest ileś szczepów, może trafią, może nie.
Więc po co mam się szczepić?
@albi_77: A na stawiane pytanie dalej nie ma odpowiedzi 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ
@UmCykCyk: To trochę tak, jakbyś powiedział, że kac po piwie bezalkoholowym jest większy niż po tym z alkoholem. Owszem mogą zdarzyć się bóle mięśni, czy gorączka po szczepieniu (rzadko), ale nie są one groźne. W przeciwieństwie do powikłań prawdziwego zakażenia. Jeszcze inna sprawa, że ludzie mogą iść na szczepienie z rozwijającą sie infekcją, a potem objawy chorobowe przypisują
w tekście jest że 6% pracowników szpitala się nie zaszczepiło, a ty w tytule dajesz że lekarzy
według tych danych co przejrzałem około 30% lekarzy szczepi się przeciwko grypie, a wśród ogółu obywaterli jest to około 5%