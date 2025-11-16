Kopalnia Ziemowit używa sztucznej inteligencji jako argumentu za swoją patologią
Wydarzenia na chwilę przed dramatem. Odwiedzam kopalnię Ziemowit w Lędzinach. Ich cwaniactwo i bezprawie uderza w prawa obywatela natychmiastowa. Ale będzie jeszcze gorzej, bo zawołają tamtejszą dramatyczną policję o gangsterskich zapędach. Jest to pierwszy z dwóch materiałów z tej wizyty. Z wizytyfioletowy_czlowiek
Zapowiada się, że w następnym odcinku poznamy nazwiska i twarze niczego nie świadomych milicjantów.
@powsinogaszszlaja: oni nie sa od myslenia. To sa kundle do obrony systemu. Kaszelek19 pokazal, ze bede bronic najbardziej idiotycznych przepisow dopoki miska jest pelna
Trzeci post pod tytułem: Dzień Tolerancji
