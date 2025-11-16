Kanal audytora działa już dość długo a w tej policji nikt się nie połapał żeby rozesłać jakieś info do wszystkich komend na jego temat? Ja już nawet nie mówię żeby działali zgodnie z prawem bo to przecież policja xd. No ale przecież ciągle wychodzą na idiotow i przerywają sprawy w sądach. Więc chyba lepiej nie dawać mu pożywki? No ale chyba za dużo wymagam xd