Swoją drogą co się porobiło z ludźmi.

W tramwaju/pociągu włącza taki sobie muzyczkę na głośnik, w bloku słucha (nawet nocami) muzyki na pełną pytę (ciekawe, że zawsze jest to: techno, discopolo albo muzyka biesiadna), po mieście jeździ ze specjalnie zdjętym tłumikiem (cieszy go jazda nocami), pod oknami albo drze ryja, albo staje samochodem z muzyczką, że aż szyby się trzęsą- w d*pie mając innych ludzi.

Zwrócisz takiemu uwagę, to może nóż wyciągnąć, Pokaż całość