Nie rozumiem czemu polska od razu nie idzie do sadu norweskiego i odszkodowanoe za straty wizerunkowe i ekonomiczne, jak trump z bbc, od razu zazadac miliarda euro. Nawet jak nie wygramy to ciagnac sprawe jak najdluzej , odwolywac sie tak zeby inni 2 razy pomysleli zanim cos takiego napisza.